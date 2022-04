Salinas ganha centro para apoiar empreendedores

Portal do Desenvolvimento oferece diversos serviços à população da região

Foi inaugurado em Salinas, o Portal do Desenvolvimento, um ambiente integrado que irá atender a população da cidade e da região do Alto Rio Pardo. O espaço, que fica localizado no centro de Salinas, passa a abrigar a Sala Mineira do Empreendedor; o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV); a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), além de uma Sala de Negócios, para atendimento e capacitações do Sebrae Minas.

O Portal do Desenvolvimento também oferece outros serviços, como emissão de Carteira de Identidade pela Polícia Civil; vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine); pedidos de seguro desemprego e intermediação de mão de obra; emissão de alvará de funcionamento; atendimento ao consumidor do Procon Municipal e apoio ao turismo, por meio do Circuito Turístico da Cachaça e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O delegado da Receita Federal, Andrey Oliveira, reforça a importância do Portal do Desenvolvimento, pois poderá resolver todas as pendências do contribuinte sem precisar se deslocar para outra cidade.

O Portal está localizado na Praça Moisés Ladeia, 116, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h.