Assaltante de Rio Pardo é preso em São João

Ele é acusado de participar de assalto em Ninheira na noite de quarta (13).

Na noite desta sexta (16/09) a Polícia Militar de São João do Paraíso conseguiu prender o quarto autor do assalto ocorrido em uma lanchonete no Centro de Ninheira na última quarta (13). Desde o acontecimento do crime que as guarnições faziam buscas para localizar o quarto autor, já que os outros três haviam sido presos no dia seguinte.

O último assaltante preso tem 26 anos e é de Rio Pardo de Minas. Ele estava escondido em um sítio na comunidade Pau Preto, zona rural de São João do Paraíso. No local, os policiais encontraram um rifle calibre 22.

Ao consultar o sistema de segurança, os policiais descobriram que o indivíduo estava com Mandado de Prisão em aberto, pelo cometimento de diversos roubos na região.

A Assessoria de Imprensa da PM também informou que o dono sítio, de 28 anos, onde o assaltante estava escondido, também foi preso pelo crime de favorecimento pessoal.

O assalto – Na noite de quarta (13/09) uma câmera de segurança gravou o assalto em uma lanchonete na Avenida principal de Ninheira. As imagens mostram dois bandidos armados entrando no estabelecimento e outros dois ficaram na rua com as motos funcionando.

No dia seguinte a PM conseguiu prender três bandidos, um deles usa tornozeleira eletrônica. Eles estavam com a arma usada no assalto e com drogas. Veja matéria e imagens do assalto aqui.