Homem tenta atravessar rio e morre afogado

As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram a óbito. Na manhã deste sábado (23/09), os bombeiros foram acionados no KM 616, da BR-251, para atendimento de ocorrência de capotamento de um veículo da marca Volkswagen, modelo gol. No veículo estavam 03 ocupantes, 02 adultos de 43 e 31 anos e 01 adolescente de 14 anos, apenas a adolescente foi retirada do veículo, por terceiros, com vida. Ficaram presos as ferragens, sem vida, os dois adultos. Diante do exposto, foram necessários por parte dos bombeiros o rebatimento do teto do veículo, para ter acesso às vitimas fatais. Após estabilização do veículo sinistrado, foram realizados os cortes das colunas de sustentação A, B e C para rebatimento do teto, e posterior retirada dos corpos por imobilização em prancha longa. A paciente adolescente foi atendida pelo SAMU e posteriormente conduzida pela aeronave Arcanjo da 3°C.E.O.A. A PM compareceu e ficou responsável pelo trânsito, corpos e pertences no local da ocorrência. Durante os trabalh