Rapaz que matou e enterrou namorada é condenado a 25 anos de prisão

Grazielle estava grávida e o namorado não queria assumir a paternidade.

O Tribunal do Júri de Salinas realizou o julgamento de um rapaz de 21 anos, que confessou ter assassinado uma adolescente de 15 anos em abril de 2022. Veja matéria aqui.

A vítima foi enterrada em uma cova rasa, e havia suspeitas de que ela estivesse grávida. O julgamento ocorreu na quinta (28/09). O corpo da vítima Júlia Grazielle Soares Chaves foi encontrado em uma fazenda na zona rural de Rubelita, próximo à casa do autor, que já está preso desde o mês de agosto de 2022.

A sentença foi proferida pelo juiz Nilton José Gomes Júnior, que considerou como agravantes do homicídio o meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O advogado Hezick Alvares Filho disse à Imprensa que estar recorrendo contra a sentença com o intuito de mostrar ao Tribunal as razões para a redução da pena, pois, segundo ele, a pena foi excessiva.

O caso – A adolescente Grazielle foi dada como desaparecida em 22 de abril do ano passado, quando saiu de casa para encontrar o namorado. Ela deixou o celular carregando, e as mensagens no aparelho foram fundamentais para o início das investigações. O suspeito chegou a se mudar para o estado de São Paulo, mas foi preso assim que retornou à região, quase quatro meses depois, quando confessou o crime.

A vítima morava em Salinas, mas seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição em uma cova rasa na zona rural de Rubelita. As investigações mostram que ela foi morta a facadas e golpes de capacete. Na época, a Polícia Civil informou que havia a suspeita de que a menina estava grávida e o namorado não queria se responsabilizar pela paternidade.

A cena do crime – Segundo sustentado pelo promotor Caio César do Nascimento, o autor marcou um encontro com a adolescente em Salinas, alegando que iria entregar um dinheiro para que ela fizesse um exame com o objetivo de verificar se estava grávida. Em seguida, eles foram a um bar e depois para a fazenda onde ele morava. Ao chegarem em local ermo, o autor passou a agredir a vítima com socos, dando início à ação homicida ao golpeá-la múltiplas vezes com um canivete com 15cm de lâmina. A adolescente foi atingida nas regiões peitoral, abdominal, pélvica e pubiana.

Ainda conforme a denúncia do promotor, Grazielle ainda foi agredida com golpes de capacete na cabeça. O laudo da necropsia apontou que ela morreu em decorrência de politraumatismo.

Depois de matar a namorada, o autor foi até sua residência, lavou seus braços que ainda estavam com sangue da vítima, apanhou um enxadão, retornou ao local do delito e cavou um buraco de aproximadamente 50 centímetros de profundidade, ocultando o cadáver ao enterrá-la no local.

O corpo só foi encontrado mais de três meses depois, em 09 de agosto de 2022, quando ele confessou o crime e indicou onde o corpo da vítima estava.