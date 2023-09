Vídeo mostra homem batendo em bêbado com capacete

Por unanimidade, Projeto de Lei foi votado em reunião ordinária de quarta (13/09). Na noite de quarta, 13 de setembro, os vereadores de São João do Paraíso aprovaram por unanimidade a regulamentação do Piso da Enfermagem no município. O projeto prevê repasse do Governo Federal para complementar o pagamento do piso nacional aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares no município. Os vereadores também aprovaram uma emenda supressiva no projeto, visando a manutenção do pagamento dos quinquênios aos servidores municipais, que é garantido por Lei Municipal, por meio do Estatuto do Servidor. “ Com a emenda supressiva, aprovamos a retirada do Artigo 2º do projeto, garantindo assim que os 10% dos servidores possam ser pagos ”, explicou o vereador Eli Rodrigues, ressaltando que, até então, a União mandou somente o complemento do piso nacional, o que não é suficiente para pagar os quinquênios referente aos recursos que serão complementados pela União. O vereador José Aparecido, popular