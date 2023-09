Folha Regional cria canal de transmissão no WhatsApp

Três já estão detidos; o quarto autor foi identificado e está sendo procurado. Na noite de quarta (13/09) uma câmera de segurança gravou um assalto no Centro de Ninheira. As imagens mostram dois bandidos armados entrando em uma lanchonete localizada na principal avenida da cidade, enquanto que outros dois indivíduos ficaram de fora com as motos funcionando. Em ação rápida, os meliantes renderam os funcionários e pegaram o dinheiro do caixa, evadindo sem agredir ou ferir as vítimas. De imediato, a Polícia Militar passou a averiguar todas as pistas, até que no final da tarde desta quinta (14), dois dos quatro meliantes foram presos. Eles estavam com a arma usada no assalto e com drogas. Uma das motos utilizadas no crime também foi apreendida. Um dos bandidos está usando tornozeleira eletrônica. Segundo a Assessoria de Imprensa da PM, os outros dois autores já foram identificados e estão sendo procurados. A ocorrência está em andamento e a qualquer momento os meliantes podem ser pre