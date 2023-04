Crimes violentos assustam a região

Jovens foram brutalmente assassinados e empresário baleado

Crimes violentos deixaram a população do Alto Rio Pardo perplexa nos últimos dias... Cruéis assassinatos foram registrados em São João do Paraíso e Rio Pardo de Minas, ambos envolvendo jovens e muita violência.

Em São João do Paraíso, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na madrugada do último dia 17 no bairro São Joãozinho. Um segundo jovem, de 19 anos, foi alvejado por tiros e levado ao pronto socorro. A suspeita é de que dois rapazes, de 20 e 23 anos, queriam promover uma chacina contra quatro desafetos, mas só conseguiram acertar dois, pois os outros dois evadiram no momento da ação.

A polícia conta que os autores atraíram os quatro alvos para uma emboscada, chamando-os para consumo de drogas em uma residência. Quando estavam reunidos, um dos autores invadiu a casa e efetuou diversos disparos. Os acusados, que foram presos, alegam que foram furtados pelas vítimas e por isso queriam vingar.

Em Rio Pardo de Minas, o assassinato foi mais violento ainda... A barbaridade ocorreu neste domingo (23) em uma residência do bairro Esplanada, onde um homem de 27 anos teria agredido um rapaz com golpes de machado. Uma mulher testemunhou o crime. Ela contou que estavam bebendo na tarde de domingo, quando os dois se desentenderam a passaram a brigar, se agredindo fisicamente, até que o autor do crime pegou um toco e arremessou contra a vítima, que estava caída ao chão, logo após teria pegado o machado e desferido um golpe que abriu a cabeça da vítima.

O autor, que foi encontrado pelos policiais na cena do crime, estava ferido no rosto e tinha escoriações nos braços. Totalmente embriagado, ele resistiu à prisão e tentou agredir os policiais.

Nesta segunda (24) um empresário do ramo de carvoaria, inicialmente identificado por Joci, foi atingido por tiro na região de Barra de Alegria, município de Indaiabira. As primeiras informações dão conta que a desavença ocorreu por disputa de terras. O comandante da Polícia Militar, Major Allan Mendes, informou à Folha Regional que a ocorrência está sendo registrada como lesão corporal e que o empresário foi atingido por tiro no pé. As guarnições da PM estão à procura do autor do tiro.