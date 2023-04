Seleções de Itaobim e Rubelita lideram a Copa Folha Regional

Seleção de Itaobim é a única com 100% após a 4ª rodada

A Copa Folha Regional de Futsal 2023 está eletrizante... São 17 seleções disputando uma premiação de R$ 17 mil reais. As equipes estão divididas em duas chaves, uma na região Alto Rio Pardo e outra no Vale Jequitinhonha.

Foram realizados 32 jogos nas quatro primeiras rodadas, sendo 16 jogos em cada chave. No total, são 217 gols marcados, com a ótima média de 6,7 gols por partida. Até o momento são seis artilheiros na competição, todos com seis gols: Lucas, de Águas Formosas; Samuel, de Itaobim; Caio, de Itinga; Lucão, de Águas Vermelhas; Vinicius, de Montezuma e Mateus, de Fruta de Leite.

Na Chave Alto Rio Pardo, a liderança é da seleção de Rubelita com 9 pontos em 4 jogos. Logo atrás vem a seleção de Taiobeiras, com 8 pontos; Divisa Alegre, com 7 e Salinas, também com 7 pontos.

Na Chave Vale Jequitinhonha, a liderança é da seleção de Itaobim, única com 100% de aproveitamento na competição. São 12 pontos em 4 jogos. No encalço vem Pedra Azul, com 10 pontos; Águas Formosas, com 7 e Araçuaí, também com 7 pontos.