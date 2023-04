Novorizonte é premiado por alcançar meta de vacinação

Prefeito Cléber Pinho recebeu certificado do procurador-geral Jarbas Soares Júnior

Nesta quarta (19/04) o Ministério Público e o Governo de Minas realizaram a cerimônia de entrega do selo “Bora Vacinar”, que certifica os municípios mineiros que alcançaram as metas de vacinação infantil no ano de 2022. Dentre eles, o município de Novorizonte, por ter atingido as metas de vacinação de crianças de zero a dois anos.

Dos 853 municípios mineiros, somente 286 foram certificados. A solenidade ocorreu na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito Cleber Pinho esteve presente no evento e recebeu o certificado das mãos do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e do secretário Estadual de Saúde em exercício, André Luiz dos Anjos. “É com muita satisfação que recebo este Selo, pois demonstra que a saúde é tratada como prioridade máxima em Novorizonte”, destacou Cleber.

O objetivo do selo “Bora Vacinar” é fomentar ações municipais de incentivo à vacinação com o intuito de aumentar a cobertura vacinal visando ampliar os níveis de imunização no município. “A vacinação é muito importante, pois além de prevenir o retorno de doenças já erradicas, evita novas epidemias”, ressalta o prefeito.

Na solenidade, o governador Romeu Zema destacou o empenho dos prefeitos premiados com as campanhas de vacinação. “A ciência sempre deve prevalecer. E temos que ressaltar os avanços expressivos conseguidos pelos prefeitos em seus municípios”, disse Zema.