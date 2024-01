Bebê de 6 meses morre em acidente

Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas, duas em estado grave.

Ao amanhecer desta sexta (05/01), por volta das 05 horas, aconteceu uma violenta colisão entre automóvel e carreta no KM-259 da MGC-122, que liga Janaúba à Montes Claros.

A colisão envolveu um automóvel Honda Civic, de placa DQD-1D31, que seguia sentindo Montes Claros e uma Carreta, de placa ATI-1C86, que seguia no sentido Janaúba.

Segundo o condutor da carreta (A.J.P) que nada sofreu, o veículo de passeio veio a colidir frontalmente após rodar na pista de rolamento. No Civic viajavam quatro pessoas, um casal e seus dois filhos. A mulher de 22 anos, que estava no banco de passageiro, ficou presa entre as ferragens, inconsciente e em estado grave. Ela foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico e precisou ser entubada.

O homem de 29 anos, condutor do veículo, também ficou preso entre as ferragens, mas estava consciente, apresentando ferimentos pelo corpo e fratura de fêmur.

Uma menina de 3 anos, que se encontrava sentada na cadeirinha do banco traseiro, foi encontrada consciente, apresentando ferimentos leves no rosto. Já um bebê de apenas 6 meses, foi projetado para fora do veículo e encontrado em óbito na pista de rolamento.

A perícia da Polícia Civil compareceu no local e investiga as causas do acidente. O SAMU levou as vítimas para a Santa Casa de Montes Claros e o quadro de saúde do casal é grave.