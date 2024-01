Casal e criança morrem em colisão

Criança de 7 anos sobreviveu e foi encaminhada ao Hospital de Salinas





Na tarde deste domingo (21/01) aconteceu mais uma fatal colisão frontal entre um veículo de passeio e uma carreta, na BR-251, dessa vez no km 268, próximo à Curral de Dentro.

Os bombeiros informaram para a Imprensa que a colisão envolveu dois veículos, sendo um golf de placa EBL- 6076, que seguia sentindo Salinas/Bahia e uma carreta, de placa BEB-9J41, que seguia no sentido contrário.

O condutor da carreta, identificado por R.P, que nada sofreu, explicou que veículo de passeio veio a colidir frontalmente contra sua carreta após o motorista perder o controle da direção.

No veículo Golf viajavam quatro pessoas, um casal e duas crianças. A mulher P.M.S, de 32 anos, passageira, ficou presa nas ferragens e morreu no local do acidente. O homem G.D.S.B, de 35 anos, condutor do veículo, também ficou preso nas ferragens e foi encontrado em óbito.

Uma criança do sexo masculino S.B.S, de 20 meses, foi projetada do veículo e encontrava em óbito na pista de rolamento. Todos óbitos foram constados pelo médico do SAMU.

Uma criança do sexo feminino M.V.S, de 7 anos, foi a única sobrevivente. Ela estava fora do veículo e foi atendida pelas equipes do SAMU, pois apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo e escoriações pelo corpo, sendo encaminhada ao Hospital de Salinas.