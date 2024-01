PM de Taiobeiras ‘derruba casa’ de traficante

Veículos colidiram de frente na BR-116 Na tarde desta quinta (11/01), por volta das 14 horas, aconteceu uma violenta colisão entre dois automóveis na BR-116, trecho de Ponto dos Volantes. Quando os bombeiros de Araçuaí chegaram ao local, depararam com uma vítima presa nas ferragens. Nos veículos haviam sete pessoas, sendo três no veículo Fiat Bravo, com placa do estado de São Paulo e quatro pessoas no veículo Voyage, com placa de Pedra Azul. Conforme informação do Corpo de Bombeiros, seis vítimas precisaram ser levadas pelo Samu para o Hospital de Itaobim, sendo que três das vítimas são da cidade de Pedra Azul. Uma mulher de 40 anos, de Pedra Azul, morreu no local do acidente. Os bombeiros precisaram utilizar técnicas de salvamento veicular, rebatimento de painel e corte das colunas para realizar o desencarceramento do corpo, que foi repassado para a Funerária Sandes. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e providenciou a remoção dos veículos por meio do “Socorro Cha