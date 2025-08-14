Suspeito de abusar enteada é preso
|Vítima tem 15 anos e as investigações apontam que ela sofria os abusos há 5 anos.
A
Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta (14/08) um homem de 54 anos, que é
suspeito de estupro de vulnerável, sendo que a vítima é sua enteada, atualmente
com 15 anos. Segundo os investigadores, os crimes ocorreram na zona rural de
Montezuma.
Após
tomar conhecimento dos fatos, o Conselho Tutelar do município procurou a equipe
da Delegacia de Polícia Civil em Rio Pardo de Minas e denunciou a situação.
O
delegado Gildeison Contão, responsável pelo caso, instaurou inquérito policial
e, de imediato, os detetives iniciaram os levantamentos. Conforme o delegado, as
investigações apontaram que os abusos ocorrem desde que a vítima tinha 10 anos.
Diante
dos fatos, o delegado representou pela prisão temporária do suspeito. A
cautelar foi deferida pelo poder judiciário e os policiais realizaram a captura
do suspeito, deixando-o à disposição da Justiça no sistema prisional.
Comentários
Postar um comentário