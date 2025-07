Homem que agrediu ex-mulher em via pública foi preso

Além das agressões físicas, o autor ainda fez ameaças de morte caso a vítima acionasse a polícia.

Um homem de 25 anos, que trabalha como carvoeiro, foi preso em flagrante por agredir a ex-companheira, de 30, em via pública de Divisa Alegre. Conforme a Polícia Civil, ele vinha descumprindo medidas de proteção em favor da mulher.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Pedra Azul, unidade responsável pela investigação, informou que as medidas judiciais foram requeridas no final de março deste ano. No entanto, no último fim de semana, o investigado abordou a ex-mulher na rua e passou a agredi-lá com socos no rosto e, posteriormente, o homem ainda a procurou para ameaçá-la de morte caso ela o denunciasse.

Os policiais civis imediatamente se deslocaram até a cidade de Divisa Alegre, localizaram e prenderam o autor. Ele foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante formalizada, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

Depois disso, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela conversão do flagrante em prisão preventiva, e as investigações estão em fase final para conclusão do inquérito policial.