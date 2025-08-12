Três autores de homicídio são presos
|Policiais que participaram da operação. Um indivíduo envolvido com o tráfico também foi preso.
Polícia Civil, em conjunto com a Militar, realizou nesta terça (12/08) operação
para cumprimento de ordens judiciais em Araçuaí e Coronel Murta. As investigações
da Polícia Civil de Araçuaí apuraram a prática de homicídio em face de um idoso
na zona rural do município no último dia 20 de julho.
“Foram
colhidos elementos que apontaram a autoria em relação a três investigados, de
27, 32 e 62 anos”, informou o delegado Paulo Sobrinho. “A
motivação do assassinato foi devido a uma estrada, cuja a vítima não queria
fornecer passagem por suas terras”, completou o delegado.
Foram
representadas pelas decretações das prisões preventivas dos investigados, que
foi deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério
Público. A operação conseguiu cumprir os mandados de prisão dos três
investigados, que foram presos e levados para o Presídio de Araçuaí.
Ainda no bojo da operação, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão domiciliar em Coronel Murta, referentes a investigação que apura a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, culminando na apreensão de um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre com um dos alvos, que foi preso em flagrante.
