Três autores de homicídio são presos

Policiais que participaram da operação. Um indivíduo envolvido com o tráfico também foi preso.



A Polícia Civil, em conjunto com a Militar, realizou nesta terça (12/08) operação para cumprimento de ordens judiciais em Araçuaí e Coronel Murta. As investigações da Polícia Civil de Araçuaí apuraram a prática de homicídio em face de um idoso na zona rural do município no último dia 20 de julho.

“Foram colhidos elementos que apontaram a autoria em relação a três investigados, de 27, 32 e 62 anos”, informou o delegado Paulo Sobrinho. “A motivação do assassinato foi devido a uma estrada, cuja a vítima não queria fornecer passagem por suas terras”, completou o delegado.

Foram representadas pelas decretações das prisões preventivas dos investigados, que foi deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público. A operação conseguiu cumprir os mandados de prisão dos três investigados, que foram presos e levados para o Presídio de Araçuaí.

Ainda no bojo da operação, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão domiciliar em Coronel Murta, referentes a investigação que apura a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, culminando na apreensão de um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre com um dos alvos, que foi preso em flagrante.