PRF apreende 736 quilos de maconha em Salinas

Autores transportavam droga em um caminhão com destino à Feira de Santana/BA.

Na noite de terça (12/08) a Polícia Rodoviária Federal de Salinas apreendeu 736 quilos de maconha durante uma fiscalização no km 318 da BR-251. A guarnição abordou dois veículos que seguiam sentido ao estado da Bahia, sendo um caminhão-trator e um automóvel.

Quando os policiais se aproximarem do caminhão, logo perceberam um forte odor característico da maconha, sendo iniciada, de imediato, a busca veicular, ocasião em que depararam com a droga no compartimento de carga.

Segundo a PRF, o entorpecente, dividido em diversos fardos, tinha como destino a cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Os dois suspeitos, de 54 e 60 anos, foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Os veículos ficaram apreendidos e as investigações seguirão com o delegado de Salinas.