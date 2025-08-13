PRF apreende 736 quilos de maconha em Salinas
|Autores transportavam droga em um caminhão com destino à Feira de Santana/BA.
Na
noite de terça (12/08) a Polícia Rodoviária Federal de Salinas apreendeu 736
quilos de maconha durante uma fiscalização no km 318 da BR-251. A guarnição abordou
dois veículos que seguiam sentido ao estado da Bahia, sendo um caminhão-trator
e um automóvel.
Quando
os policiais se aproximarem do caminhão, logo perceberam um forte odor
característico da maconha, sendo iniciada, de imediato, a busca veicular, ocasião
em que depararam com a droga no compartimento de carga.
Segundo
a PRF, o entorpecente, dividido em diversos fardos, tinha como destino a cidade
de Feira de Santana, na Bahia.
Os
dois suspeitos, de 54 e 60 anos, foram presos em flagrante e conduzidos à
Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Os
veículos ficaram apreendidos e as investigações seguirão com o delegado de
Salinas.
