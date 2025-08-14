Homem de 29 anos violentou adolescente de 13 anos

Vítima tem transtorno cognitivo e autor possui passagens por homicídio, roubo e lesão corporal.



A Polícia Civil prendeu na quarta (13/08) um homem de 29 anos acusado de crime de estupro de vulnerável. A justiça de Pedra Azul decretou a sua prisão preventiva, que foi cumprida em Águas Vermelhas.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no último dia 21 de julho, quando a vítima, uma adolescente de 13 anos, que possui um transtorno cognitivo moderado, foi surpreendida no quintal de sua residência pelo vizinho, com quem possui certo grau de parentesco. Na ocasião, o autor tapou a boca da vítima e a levou para uma casa abandonada, situada ao lado.

Ainda segundo as investigações, o autor a despiu e passou a praticar atos libidinosos, tendo desistido de prosseguir para a conjunção carnal, vez que a vítima já se queixava de dores. Após os abusos, o autor a ameaçou de morte, afirmando que lhe a mataria com uma faca, caso contasse a alguém.

Passados dois dias do crime, o caso chegou à Polícia Civil, que foi acionada pelo Conselho Tutelar. Depois das apurações, o inquérito foi remetido à Justiça com indiciamento do investigado e representação pela decretação de sua prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado de prisão do autor foi cumprido nesta quarta (13). Segundo a Polícia Civil, o homem já possui antecedentes pela prática dos crimes de homicídio, roubo, lesão corporal e era recém-egresso do sistema prisional. Ele está preso no Presídio de Pedra Azul.