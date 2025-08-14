Homem de 29 anos violentou adolescente de 13 anos
|Vítima tem transtorno cognitivo e autor possui passagens por homicídio, roubo e lesão corporal.
A
Polícia Civil prendeu na quarta (13/08) um homem de 29 anos acusado de crime de
estupro de vulnerável. A justiça de Pedra Azul decretou a sua prisão
preventiva, que foi cumprida em Águas Vermelhas.
Segundo
as investigações, o crime ocorreu no último dia 21 de julho, quando a vítima,
uma adolescente de 13 anos, que possui um transtorno cognitivo moderado, foi
surpreendida no quintal de sua residência pelo vizinho, com quem possui certo
grau de parentesco. Na ocasião, o autor tapou a boca da vítima e a levou para
uma casa abandonada, situada ao lado.
Ainda
segundo as investigações, o autor a despiu e passou a praticar atos
libidinosos, tendo desistido de prosseguir para a conjunção carnal, vez que a
vítima já se queixava de dores. Após os abusos, o autor a ameaçou de morte,
afirmando que lhe a mataria com uma faca, caso contasse a alguém.
Passados
dois dias do crime, o caso chegou à Polícia Civil, que foi acionada pelo Conselho
Tutelar. Depois das apurações, o inquérito foi remetido à Justiça com
indiciamento do investigado e representação pela decretação de sua prisão
preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.
O
mandado de prisão do autor foi cumprido nesta quarta (13). Segundo a Polícia
Civil, o homem já possui antecedentes pela prática dos crimes de homicídio,
roubo, lesão corporal e era recém-egresso do sistema prisional. Ele está preso
no Presídio de Pedra Azul.
