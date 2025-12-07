Civil investiga carregamento de drogas para Taiobeiras

Homem foi preso em Patos de Minas com R$ 700 mil de cocaína/maconha e munições.

A Polícia Civil de Taiobeiras abriu investigação para tentar apurar a origem e destino de grande quantidade de drogas apreendidas em Patos de Minas. A informação é do delegado Thiago Cavalcante. “O indivíduo preso com a droga é natural de Taiobeiras”, informou o delegado à Folha Regional.

Os papelotes de cocaína e barras de maconha, além de munições estavam em um ônibus de turismo que saiu de São Paulo sentido Taiobeiras. Folha Regional apurou que o autor tem 35 anos e é morador da Rua Bom Jardim, com passagem pela polícia por moeda falsa.

A apreensão do carregamento de cocaína, maconha e munições foi feita pela Polícia Rodoviária na BR-146, em Patos de Minas, na tarde do último dia 03 de dezembro. Os ilícitos foram avaliados em R$ 700 mil.

Na fiscalização, os policiais encontraram uma mochila e uma caixa de papelão nas última poltronas do ônibus, contendo um tablete de pasta base de cocaína, outras três porções da mesma substância — cada uma com cerca de um quilo — e ainda cinco mil papelotes de cocaína. Na caixa de papelão, os policiais encontraram 21 barras de maconha, também com aproximadamente um quilo cada. No porta-malas haviam quatro barras de pasta base de cocaína, uma porção de cerca de 200 gramas da droga, um pequeno tablete de maconha e 12 munições intactas de calibre 9 mm, de uso restrito.

O homem taiobeirense foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Patos de Minas, junto com todo o material apreendido.

Agora, as investigações devem apurar a origem, destino e forma de comercialização da grande quantidade de entorpecentes.