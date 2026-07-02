Assaltantes rendem comerciante e roubam veículo
|Vítima estava em automóvel estacionado em frente ao comércio durante a madrugada.
Um
comerciante foi assaltado no povoado de Águas Altas, em Cachoeira de Pajeú,
na madrugada desta quinta (02/07). A vítima estava dentro do carro, estacionado
em frente ao seu comércio, quando três criminosos se aproximaram em outro
veículo. Dois deles desceram, anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima
saísse do automóvel.
Os
suspeitos revistaram o comerciante, fizeram ameaças e roubaram um celular,
dinheiro e o carro da vítima. Segundo o comerciante, um dos criminosos estava
armado com um revólver e usava um capuz. Após o crime, eles fugiram nos dois
veículos em direção ao município de Medina.
A
Polícia Militar montou uma operação de cerco e bloqueio na região, mas, até o
momento, os suspeitos não foram localizados. O veículo utilizado pelos
criminosos foi identificado, e a polícia recebeu informações de que eles
abasteceram em um posto de combustíveis no trevo de acesso ao município de
Medina.
As
buscas continuam e quem tiver informações, ligue 190 ou 181.
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