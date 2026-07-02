Assaltantes rendem comerciante e roubam veículo

Vítima estava em automóvel estacionado em frente ao comércio durante a madrugada.



Um comerciante foi assaltado no povoado de Águas Altas, em Cachoeira de Pajeú, na madrugada desta quinta (02/07). A vítima estava dentro do carro, estacionado em frente ao seu comércio, quando três criminosos se aproximaram em outro veículo. Dois deles desceram, anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima saísse do automóvel.

Os suspeitos revistaram o comerciante, fizeram ameaças e roubaram um celular, dinheiro e o carro da vítima. Segundo o comerciante, um dos criminosos estava armado com um revólver e usava um capuz. Após o crime, eles fugiram nos dois veículos em direção ao município de Medina.

A Polícia Militar montou uma operação de cerco e bloqueio na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados. O veículo utilizado pelos criminosos foi identificado, e a polícia recebeu informações de que eles abasteceram em um posto de combustíveis no trevo de acesso ao município de Medina.

As buscas continuam e quem tiver informações, ligue 190 ou 181.