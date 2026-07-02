Projeto de Telemedicina atende em Divisa Alegre
|Instituto Devive patrocina iniciativa em parceria com CBL. Atendimentos acontecem até o final de julho.
O
acesso à saúde especializada ganha reforço em Divisa Alegre. O Instituto
Devive, patrocinador da iniciativa, em parceria com a CBL, viabiliza o projeto
itinerante de telemedicina, atendendo os moradores gratuitamente até o final
deste mês de julho.
A
cabine de telemedicina desenvolvida pela Fleximedical/Kure está na UBS Bela
Vista, localizada à Rua Guilhermina Ferraz. A Kure, com seu projeto Colabora
Labs, e a Trilha Gestão de Projetos serão responsáveis pela gestão operacional
e técnica da iniciativa, coordenando a estrutura, a execução dos atendimentos e
o acompanhamento das atividades em campo. O público atendido é composto
majoritariamente por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto pretende
realizar um total de 350 consultas na cidade, em especialidades como: nutrição,
saúde bucal (orientação), ginecologia e pediatria.
“Mais
do que levar tecnologia, queremos construir soluções em saúde junto às
comunidades, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso da população a serviços
qualificados”, afirma Iseli Reis, CEO da Fleximedical.
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