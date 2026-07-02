Projeto de Telemedicina atende em Divisa Alegre

Instituto Devive patrocina iniciativa em parceria com CBL. Atendimentos acontecem até o final de julho.

O acesso à saúde especializada ganha reforço em Divisa Alegre. O Instituto Devive, patrocinador da iniciativa, em parceria com a CBL, viabiliza o projeto itinerante de telemedicina, atendendo os moradores gratuitamente até o final deste mês de julho.

A cabine de telemedicina desenvolvida pela Fleximedical/Kure está na UBS Bela Vista, localizada à Rua Guilhermina Ferraz. A Kure, com seu projeto Colabora Labs, e a Trilha Gestão de Projetos serão responsáveis pela gestão operacional e técnica da iniciativa, coordenando a estrutura, a execução dos atendimentos e o acompanhamento das atividades em campo. O público atendido é composto majoritariamente por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto pretende realizar um total de 350 consultas na cidade, em especialidades como: nutrição, saúde bucal (orientação), ginecologia e pediatria.

“Mais do que levar tecnologia, queremos construir soluções em saúde junto às comunidades, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso da população a serviços qualificados”, afirma Iseli Reis, CEO da Fleximedical.