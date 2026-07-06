Homem morre em colisão na estrada de Berizal

Dois carros bateram de frente e vítima foi ejetada para fora do veículo. Vítima é conhecida como "Galego da Pedreira" (foto).

Na noite de domingo (05/07) aconteceu uma fatal colisão entre dois veículos na rodovia LMG-625, que liga Berizal à Taiobeiras, em localidade conhecida como “Ladeira de Berizal”.

A colisão frontal vitimou um homem de 46 anos, conhecido como “Galego da Pedreira”, que foi ejetado para fora do seu carro. Ele apresentava um grave ferimento no pescoço e a equipe do Samu o encontrou já sem sinais vitais.

No local do acidente, os socorristas não encontraram o motorista do outro veículo. Testemunhas relataram que ele estaria retornando da Festa em Barreiros.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local fazendo os levantamentos de praxe e as causas do acidente devem ser investigadas.

Somente neste domingo, o Samu do Norte de Minas atendeu 32 acidentes de trânsito, 19 deles envolvendo motocicletas.