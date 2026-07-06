Homem morre em colisão na estrada de Berizal
|Dois carros bateram de frente e vítima foi ejetada para fora do veículo. Vítima é conhecida como "Galego da Pedreira" (foto).
Na
noite de domingo (05/07) aconteceu uma fatal colisão entre dois veículos na
rodovia LMG-625, que liga Berizal à Taiobeiras, em localidade conhecida como “Ladeira
de Berizal”.
A
colisão frontal vitimou um homem de 46 anos, conhecido como “Galego da Pedreira”,
que foi ejetado para fora do seu carro. Ele apresentava um grave ferimento no
pescoço e a equipe do Samu o encontrou já sem sinais vitais.
No
local do acidente, os socorristas não encontraram o motorista do outro veículo.
Testemunhas relataram que ele estaria retornando da Festa em Barreiros.
A
Perícia da Polícia Civil esteve no local fazendo os levantamentos de praxe e as
causas do acidente devem ser investigadas.
Somente
neste domingo, o Samu do Norte de Minas atendeu 32 acidentes de trânsito, 19
deles envolvendo motocicletas.
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