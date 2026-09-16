Tragédia em Cariri deixa 6 mortos e 43 feridos
|Colisão entre ônibus e um caminhão-baú ocorreu no trevo da BR-116 e BR-251.
Uma
colisão envolvendo um ônibus e um caminhão deixou seis pessoas mortas e 43
feridas na noite dessa terça (15/09), no entroncamento da BR-116 com a BR-251, localizado
no povoado de Cariri, zona rural de Cachoeira de Pajeú.
A
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou à Folha Regional que o acidente
aconteceu por volta das 20h30, no km 24 da rodovia. Na manhã desta quarta (16),
as forças de segurança ainda atuavam no local.
O
motorista do caminhão contou ao Corpo de Bombeiros que passava pelo trevo
quando seu veículo foi atingido pelo ônibus. A suspeita é que o motorista do
coletivo tenha perdido o controle da direção. Com o impacto da batida, os dois
veículos capotaram. Incrivelmente, os dois condutores não tiveram
ferimentos graves.
Folha
Regional apurou que o ônibus teria saído da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia,
com destino à São Paulo. Além dos passageiros, o veículo estava carregado com
muitas mercadorias. Já o caminhão, que possuía carroceria refrigerada, saiu da
cidade de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, com uma carga de queijo.
A
pista ficou interditada nos dois sentidos até às 0h35 desta quarta (16). Até o
momento, não foram divulgadas as identidades das seis vítimas fatais. As
circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.
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