Taiobeiras avança para ‘Onda Amarela’ e aulas presenciais são retomadas

Rede Estadual de Ensino retomou aulas do 9º ano fundamental e 3º ano médio

Nesta segunda (12/07) a cidade de Taiobeiras, por meio de decreto municipal, vivenciou o primeiro dia útil após o avanço da ‘Onda Amarela’. Com isso, as atividades comerciais ganham flexibilização e as aulas presenciais retornaram na rede estadual, que atende alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes retomaram às atividades presenciais, os alunos do 3º ano do ensino médio. Muitos dos estudantes estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como é o caso da aluna Fabiana Braga. “Achei o retorno das aulas bom. Vai me ajudar no Enem e estamos tendo mais um suporte com as atividades”, destaca a estudante.

Outra aluna, Josiely Barbosa, conta que vai aproveitar os momentos presenciais para tirar dúvidas. “Estou me preparando para o Enem e esse retorno presencial é importante para me ajudar a esclarecer algumas dúvidas”, afirma.

Já Camily Brito conta o que achou do primeiro dia na escola. “Estou achando o retorno muito bom para melhorar minha aprendizagem. Está tudo muito perfeito”.

Já Clara Machado ressalta que a escola está segura e seguindo os protocolos. “Está tudo bem demarcado. Todos usando máscara e seguindo as regras de distanciamento”.

Não eram só os alunos que estavam ansiosos pelo retorno. Na Escola Estadual Doutor José Americano Mendes, o professor de matemática, Hélio Joaquim da Silva, também estava torcendo pelo início das atividades presenciais. “Essa retomada será o pontapé para o reinício. Fazia muito tempo que não víamos essas carinhas por aqui. Estávamos muito ansiosos para esse dia chegar. Sabemos que ainda requer muito cuidado, mas percebemos que a SEE/MG tem tido uma preocupação muito séria em relação a isso. A escola fez todas as adequações necessárias”, ressalta.

Este é o primeiro ano do aluno Isac Silveira Cruz, do 9º ano do ensino fundamental, na escola e ele fala sobre a impressão que teve. “Eu já achava que ia estar tudo bem organizado, mas me surpreendi porque está melhor do que eu achava. Estou me sentindo muito seguro aqui na escola”.