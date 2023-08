Câmara de Taiobeiras tem o menor custo da região

Gestão do vereador Warley economizou R$ 1 milhão em 8 meses

A reportagem da Folha Regional apurou que a Câmara Municipal de Taiobeiras é a que tem um dos menores custos per capita de todo o Norte de Minas. Na microrregião Alto Rio Pardo é a Câmara Municipal mais barata para a população. Conforme o Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE/MG cada cidadão de Taiobeiras gasta R$ 76,85 por ano para manter o Poder Legislativo, enquanto que os cidadãos de Santa Cruz de Salinas têm o Poder Legislativo mais caro do Alto Rio Pardo, pois o custo per capita é de R$ 255,18 por ano para a população arcar com as despesas da Câmara.

Resumindo: Cada morador de Santa Cruz de Salinas é obrigado a gastar 232% a mais do que Taiobeiras para manter a Câmara Municipal.

Ao pesquisar as contas do Legislativo taiobeirense, Folha Regional apurou que a atual Mesa Diretora, comandada pelo vereador Warley Costa, conseguiu economizar nos primeiros oito meses deste ano cerca de R$ 1 milhão, dinheiro este que ainda não se sabe o destino, pois o presidente Warley tem algumas opções, como: investir em estruturação do Poder Legislativo, comprar bens como carros ou devolver para a prefeitura, onde o prefeito Denerval Cruz pode aplicar em qualquer área da administração.

A propagação de que a Câmara de Taiobeiras gasta muito dinheiro é falácia quando se compara os números com outras cidades de mesmo porte no Norte de Minas ou em regiões ricas. Segundo o TCE/MG, a cidade de Pirapora, que tem 56 mil habitantes, por exemplo, tem um gasto per capita de R$ 144,12 para manter a Câmara Municipal; quando a comparação é com municípios menores, a diferença também é muito grande, exemplo é Grão Mogol, de 16 mil habitantes, onde cada morador gasta R$ 177,38 por ano para custear o Poder Legislativo. Já na rica cidade de Itabirito, também de acordo o TCE/MG, a Câmara custa R$ 208,89 por cabeça a cada ano.

O maior exemplo de economia na Câmara de Taiobeiras é o gasto com pessoal. A legislação permite gastar até 70% do orçamento com folha de pagamento de vereadores e servidores, o que em Taiobeiras representa R$ 1,6 milhão por ano. No entanto, o presidente Warley gastou no primeiro semestre de 2023 somente 34,49% do orçamento disponível. Ou seja: atualmente a Câmara taiobeirense tem margem financeira até mesmo para dobrar os salários de todos os vereadores e servidores, no entanto, o presidente Warley prefere manter a austeridade para continuar economizando o dinheiro público.

Folha Regional apurou as cinco Câmaras Municipais mais caras do Alto Rio Pardo; os valores na tabela abaixo também são per capita: