Folha Regional apura situação de trigêmeas em São João do Paraíso

Desespero de mãe gerou enorme repercussão nas redes sociais

A reportagem do Jornal Folha Regional foi acionada por diversos leitores sobre o drama de uma mulher identificada por Clemência Pereira, mãe de trigêmeas com 11 meses de vida. A mulher é moradora da comunidade rural de Mimoso, zona rural de São João do Paraíso. Ela e o marido, que é tratorista, alegam que não tem condições de trabalhar por que precisam cuidar das crianças e clamam por ajuda.

Em vídeo, a mulher, em prantos, pede ajuda e mostra a geladeira completamente vazia, dizendo ainda que a conta de energia está prestes a ser cortada. Diante do caso, a reportagem fez contato com a desesperada mãe. “O Conselho Tutelar e a Assistência Social já veio aqui, mas não resolveram o problema”, lamenta a mãe, alegando ainda que precisa colocar as crianças na creche para ter condições de trabalhar. “Eles tinham que arrumar um carro pra levar as crianças pra creche, ai a gente ia trabalhar pra viver”, disse Clemência.

Folha Regional fez contato com o Ministério Público, que ainda não tinha conhecimento do caso. Também tentamos contato com a prefeita Selminha Moraes, mas sem êxito.

No Conselho Tutelar, a informação do conselheiro Sérgio Sousa é de que o caso foi averiguado e encaminhado à Rede de Atendimento. Questionado se haviam levado alimentação para a família, o conselheiro respondeu: “No momento da averiguação da denúncia, em nenhum momento foi colocada a situação da falta de alimentos”.

Já a Secretária de Assistência Social de São João do Paraíso, Viviane Quaresma, afirmou, veementemente, que o município está disponibilizando todas as políticas públicas possíveis para a família. “Em nenhum momento deixamos faltar algo para a mãe e as crianças. Todos os recursos disponíveis foram disponibilizados à família, inclusive auxílio aluguel para que eles pudessem morar na cidade, trabalhar e levar as crianças para a creche, mas, infelizmente, não concordaram”, explica Viviane.

A reportagem também apurou que nesta sexta (18/08) a Rede de Assistência Social esteve reunida para elaborar relatório da situação, no intuito de comprovar tudo que já foi disponibilizado à família. Uma nota de esclarecimento deverá ser publicada.

Folha Regional continuará acompanhando a situação das crianças.