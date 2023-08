Rapaz bate carro em carreta

Prefeito Adaildo usa reunião coletiva com Rodrigo Pacheco para debater questões municipalistas. Na quarta-feira (16/08) o prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha, popular Tampinha, também presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo – CISARP, esteve em reunião com mais de 20 prefeitos, a maioria do Alto Rio Pardo, para uma audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mais uma vez, a ideia do prefeito de Curral de Dentro e presidente do Cisarp foi chamar a atenção das autoridades para as demandas da região. “ Sempre que tenho a oportunidade, tento mobilizar os colegas prefeitos para somarmos forças em buscas dos nossos objetivos, e dessa vez conseguimos sentar com o presidente do Senado, que nos deu muitas esperanças nas nossas reivindicações ”, disse o prefeito Adaildo Tampinha. No encontro, cada prefeito teve a oportunidade de apresentar suas demandas e anseios. “ Muitos pediram patrulhas mecanizadas, outros cobraram barragens e também reclamamos