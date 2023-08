Prefeitos se unem para protestar contra queda do FPM

Atividades das Prefeituras na região serão paralisadas para chamar atenção do Governo Federal.



Liderados pelo Consórcio Público Multifinalitário do Alto Rio Pardo – Comar, presidido pelo prefeito João Carlos Lucas, de Berizal, os prefeitos do Alto Rio Pardo decidiram paralisar as atividades das prefeituras nesta quarta-feira, 30 de agosto, em protesto contra as drásticas quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

A mobilização partiu das entidades representativas dos municípios, como Amams, AMM, Comar e Cisarp. Conforme João Carlos, prefeito berizalense, no mês de julho a queda nos repasses do FPM foram em torno de 30% em cada prefeitura, já neste mês de agosto houve diminuição de 20% em média. “Vamos paralisar para alertar o governo federal sobre a gravidade do problema”, disse o presidente do Comar, demonstrando preocupação com demissões de servidores e cortes de serviços públicos.

O FPM é a principal transferência constitucional do Governo Federal aos municípios e, especialmente no Alto Rio Pardo, é a maior fonte de arrecadação das prefeituras. “Sem o FPM, nossas prefeituras não conseguem arcar com os compromissos e a falta de recursos afeta todas as áreas da administração”, alerta o prefeito João Carlos.

O problema afeta diversos municípios do Brasil, por isso foi lançada a campanha “SEM FPM NÃO DÁ”. O presidente do Comar informa que a paralisação não afeta os serviços essenciais de responsabilidade das prefeituras.