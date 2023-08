Câmara devolve R$ 960 mil para a Prefeitura de Taiobeiras

Com o impacto, ele morreu no local do acidente Na madrugada desta quarta (23/08) um rapaz de 28 anos, que dirigia pela rodovia LMG-602, perdeu o controle da direção no km-68 e bateu de frente em uma carreta próximo à São João do Paraíso. Conforme a Polícia Militar, o motorista ao perder o controle da direção, invadiu a contramão em uma curva, e chocou com a carreta que vinha em sentido contrário. O condutor da carreta contou que visualizou o carro transitando em zigue-zague, até que o veículo entrou na contramão. Com o impacto, o carro foi arremessado a cerca de 10 metros de distância da pista. O condutor da carreta prestou socorro e permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito, informando que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. A carreta estava vazia e seguia sentido Taiobeiras/São João do Paraíso; o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado. A perícia da Polícia Civil esteve no local