CISARP promove encontros de prefeitos com presidente do Senado

Prefeito Adaildo usa reunião coletiva com Rodrigo Pacheco para debater questões municipalistas.

Na quarta-feira (16/08) o prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha, popular Tampinha, também presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo – CISARP, esteve em reunião com mais de 20 prefeitos, a maioria do Alto Rio Pardo, para uma audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Mais uma vez, a ideia do prefeito de Curral de Dentro e presidente do Cisarp foi chamar a atenção das autoridades para as demandas da região. “Sempre que tenho a oportunidade, tento mobilizar os colegas prefeitos para somarmos forças em buscas dos nossos objetivos, e dessa vez conseguimos sentar com o presidente do Senado, que nos deu muitas esperanças nas nossas reivindicações”, disse o prefeito Adaildo Tampinha.

No encontro, cada prefeito teve a oportunidade de apresentar suas demandas e anseios. “Muitos pediram patrulhas mecanizadas, outros cobraram barragens e também reclamamos da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios”, informou Adaildo.

Outra pauta apresentada ao presidente do Senado foi o pedido de apoio aos Consórcios Públicos, como CISARP e COMAR, que atuam nos interesses coletivos dos municípios. “O Senador Rodrigo Pacheco foi muito solícito e se comprometeu atuar em favor de nossas reivindicações, inclusive informou que a Barragem de Jequitaí foi incluída no PAC e que vai atuar também pela inclusão da Barragem de Berizal no Programa de Aceleração do Crescimento”, destacou o prefeito.

Estiveram presentes no encontro os seguintes prefeitos do Alto Rio Pardo: Cléber Pinho (Novorizonte), Wanderlúcio Oliveira (Indaiabira), Ivan Vieira (Montezuma), Zé de Bilé (Santa Cruz de Salinas, Astor Tuquinha (Rio Pardo de Minas), Selminha Morais (São João do Paraíso), Wagner Bia (Ninheira), João Carlos (Berizal), Nilson Bispo (Padre Carvalho), Gabriel Braz (Vargem Grande do Rio Pardo), além de prefeitos da microrregião Serra Geral.