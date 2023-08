Escola Técnica de Taiobeiras deve ser inaugurada em 2024

Empreendimento está pronto há sete anos e precisa de reparos para entrar em funcionamento

Prefeito Denerval anuncia que Unimontes já tem recursos para cursos técnicos

Com as obras concluídas desde o ano de 2016, a Escola Técnica de Taiobeiras, com capacidade para 1.200 alunos, ainda não foi inaugurada por falta de recursos governamentais para custeio. Ociosa há sete anos, o empreendimento já precisa de reparos e pequenas reformas.

No entanto, essa semana o prefeito de Taiobeiras, Denerval Cruz, esteve reunido com o Reitor da Unimontes, professor Wagner Santiago e com o vice-reitor Dalton Rocha, ocasião em que foi informado sobre a liberação de recursos para os devidos reparos na obra e que em 2024 a escola finalmente será inaugurada com pelo menos dois cursos técnicos.

“Nos próximos dias haverá uma licitação para fazer as reformas necessárias e já temos recursos para a compra de móveis. A expectativa é de que em 2024 a escola seja aberta com alguns cursos técnicos, voltados para as atividades produtivas da cidade”, explicou o prefeito Denerval em entrevista ao Jornal da Clube FM.

Ainda conforme o prefeito, os cursos superiores poderão surgir em um segundo momento. “Depois de anos parada, enfim tivemos uma boa notícia sobre a escola, que visa atender uma demanda regional”, disse Denerval.

O projeto – A Escola Técnica construída em Taiobeiras faz parte do Programa Brasil Profissionalizado, do Governo Federal. No entanto, foi firmado um convênio para que a Unimontes ficasse responsável pela implantação das obras e operacionalização da escola, mas, depois que as obras ficaram prontas, houve troca de governo e não surgiram recursos para custeio, por isso, passaram-se sete anos e não houve inauguração.

Com a ação do tempo, a estrutura foi deteriorada e até a energia foi cortada. Essa realidade foi presenciada pelo vice-governador de Minas, Mateus Simões, que esteve em Taiobeiras no último mês de janeiro e visitou a escola, ocasião em que prometeu solucionar o problema.

A escola tem 5.570 metros quadrados de área construída, abrigando salas de aula, laboratórios, biblioteca e auditório. Dispõe ainda de ginásio poliesportivo, cozinha e refeitório, estrutura administrativa e anfiteatro a céu aberto.