Ex-prefeito Gilmar ficou inelegível por 8 anos, pois as contas do exercício 2020 foram reprovadas pelo TCE-MG e pela Câmara de Vereadores Os conselheiros do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) decidiram por unanimidade tornar o ex-prefeito de Ninheira, Gilmar Ferraz, inelegível por 8 anos, pois as contas do seu mandato referentes ao ano de 2020 foram reprovadas devido a abertura e execução de créditos suplementares sem cobertura legal, contrariando Lei Federal. Depois das contas reprovadas no TCE-MG em parecer prévio, os vereadores de Ninheira também apreciaram a matéria e acompanharam o parecer do Tribunal de Contas, mantendo a rejeição das contas com os votos de sete vereadores. Com isso, Gilmar Ferraz (DEM) fica inelegível por 8 anos e o cenário político em Ninheira fica modificado, pois nas eleições de 2020 a Prefeitura Municipal foi disputada por três candidatos, ocasião em que Gilmar obteve 23,62% dos votos válidos. Com Ferraz fora do páreo, a disputa deve se concen