Toninho é campeão do Municipal de Taiobeiras

Vitória por 3x1 contra Bom Jardim garantiu o título

Na noite de quinta (27/07) aconteceu a grande final do Campeonato Municipal de Taiobeiras. Diante de grande público, as equipes Toninho Auto Center e Bom Jardim fizeram um jogaço, digno de final.

Mesmo com desfalques, a equipe Bom Jardim fez um jogo de superação e encarou Toninho Auto Center de igual pra igual. Com isso, a partida final foi um espetáculo, com jogo limpo, grandes jogadas e belos gols.

O placar foi aberto pelo atacante Vinicius no 1º tempo, quando recebeu cruzamento pela direita e empurrou para as redes. No 2º tempo, o meia Biel, do Bom Jardim, acertou um chutaço da entrada da área e fez um golaço, empatando a partida para o delírio da sua torcida.

Depois do empate, Toninho Auto Center foi para o ataque e conseguiu ampliar com o atacante Denis, sempre ele, que recebeu bom passe, invadiu a área e chutou forte para fazer 2x1. Na reta final do jogo, após falha do goleiro Sandro, do Bom Jardim, Diego recebeu livre na área e chutou no canto do gol sem goleiro, fechando o placar em 3x1 e garantindo o título para o Toninho.

A final foi uma grande festa do futebol taiobeirense, como há um bom tempo não se via. Destaca-se também a bela festa das duas torcidas, que vibraram muito, soltaram foguetes e incentivaram os times.

Além do lindo troféu de campeão, a equipe Toninho Auto Center também teve o artilheiro do Municipal 2023, que foi Denis, com 8 gols e ainda o melhor goleiro, que foi Diego. Já o melhor jogador da competição foi Helder Matheus, do Bom Jardim.

Atacante Denis foi o artilheiro do Municipal 2023 com 8 gols

Matheus foi escolhido o melhor jogador da competição