Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes em Minas e na Bahia

Homem criou perfil falso na internet para burlar compra de veículo em Ninheira

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã de quarta (12/07), em Ninheira, um homem de 35 anos, investigado por estelionato. O suspeito atuava nos municípios de São João do Paraíso, Ninheira e no estado da Bahia.

A investigação, realizada pela Delegacia de Polícia Civil em São João do Paraíso, apontou que em 19 de junho deste ano, a vítima, um homem de 48 anos, teria anunciado a venda de um veículo em uma plataforma social e recebeu uma proposta de um perfil falso em que a pessoa se apresentou com um primeiro nome.

Com o avanço da negociação, os envolvidos trocaram números de telefone e passaram a negociar por meio de um aplicativo de conversa. Segundo informado pela vítima, nesse diálogo ficou acordado entre eles que o suspeito enviaria um sobrinho dele para olhar o carro e levá-lo até uma oficina, onde um mecânico iria atestar as condições do veículo.

A vítima afirmou à polícia que, no dia marcado, foi procurada pelo suposto sobrinho do suspeito e entregou a ele as chaves do veículo para que ele conduzisse o carro a uma oficina para fazer checagem das condições do veículo. Horas depois, no entanto, teria recebido uma ligação do rapaz afirmando que o local estava muito cheio, por isso, ficaria com carro e no dia seguinte iria até o estabelecimento.

Investigação

Os investigadores apontaram que o suspeito usou sua foto com nome fictício para realizar a abordagem da vítima, assim, ele obteve a confiança dele, que entregou as chaves do carro acreditando que o negócio seria fechado após a vistoria de um mecânico. Contudo, no dia seguinte, quando foi até a oficina para pegar seu carro, ficou sabendo que o carro não estava no local, inclusive o suspeito nem teria passado por lá.

À polícia, a vítima contou, ainda, que, ao deixar a oficina, encontrou-se com o sobrinho do suspeito no terminal rodoviário, entrando em um ônibus e, ao questioná-lo, o investigado contou que o automóvel estaria em uma oficina na cidade de Cordeiros, no estado da Bahia.

O delegado responsável pela investigação, Gildeilson Contão, explicou que, além de praticar o crime de estelionato, o investigado foi até a porta da casa da vítima na companhia de outro indivíduo, que ainda não foi identificado, simulando estar armado. “Eles falaram para a esposa dele que aguardavam a vítima para resolver a situação do carro”, explicou o delegado.

Dr. Gildeilson esclarece que com o avanço das investigações foi lançado o impedimento no prontuário do veículo, o qual foi localizado na cidade de Cordeiros, distante quase 150 quilômetros de Ninheira, sendo que a apreensão dele gerou a instauração de um procedimento criminal em desfavor do suspeito.

Com as provas coletadas no inquérito policial em trâmite em São João do Paraíso, o delegado salienta que representou pela prisão do suspeito, deferida pela Justiça. "Então, montamos uma operação e ele foi preso em Ninheira. Após o trâmite do processo, se condenado, ele poderá pegar uma pena de até 30 anos de prisão", disse o delegado.

O investigado possui anotação criminal por estelionato, inclusive é reincidente na prática criminosa, e já foi preso três vezes pela mesma conduta. Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.