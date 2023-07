IBGE atualiza população do Alto Rio Pardo

Salinas é a maior; 10 cidades da região diminuíram os moradores.

Conforme o novo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Salinas tem a maior população da microrregião Alto Rio Pardo. São 40.178 pessoas, o que representa um aumento de 2,69% em comparação ao Censo realizado em 2010. Com isso, Salinas é a 86ª maior cidade de Minas.

Taiobeiras chegou a 33.050 pessoas no Censo, um aumento de 6,72%, se tornando a 106ª maior cidade do estado. Outra cidade que cresceu foi São João do Paraíso, que agora tem 23.910 pessoas, aumento de 7,13%, ficando em 4º lugar no Alto Rio Pardo e 153ª colocação no estado.

Já Rio Pardo de Minas registrou queda de 2,85% em sua população. Agora são 28.271 pessoas, a terceira maior população da região e 125ª colocação em Minas.

Águas Vermelhas teve expressivo aumento de 10,34%, somando 14.037 habitantes, 258ª colocação no estado. Ninheira chegou a 10.588 pessoas; um aumento de 7,88%, ficando em 344ª colocação no estado. Curral de Dentro também cresceu; agora são 7.406 pessoas, aumento de 7,13% e 451ª colocação em Minas. Outro aumento foi em Divisa Alegre, que agora tem 6.321 moradores, aumento de 7,43% e ficou em 513ª colocação no estado.

Além de Rio Pardo de Minas, outros nove municípios diminuíram os habitantes, uma demonstração clara de que o Alto Rio Pardo continua com baixas condições de vida. A maior queda foi em Rubelita, que perdeu 26,93% dos seus habitantes; agora são 5.679 pessoas no município. Situação também é preocupante em Fruta de Leite, que perdeu 21,77% dos seus habitantes, ficando com 4.647 pessoas.

Indaiabira perdeu 13,42% dos seus moradores, ficando com 6.346 pessoas. Santa Cruz de Salinas perdeu 11,08% e a população caiu para 3.910 pessoas. Novorizonte diminuiu 7,9% e ficou com 4.571 moradores. Montezuma perdeu 7,72%, caindo para 6.888 pessoas. Em Santo Antônio do Retiro a queda foi de 4,69%, ficando com 6.629 habitantes. Berizal caiu 3,87% e ficou com 4.201 moradores; enquanto que Vargem Grande do Rio Pardo diminuiu 2,11% e agora são 4.633 pessoas.