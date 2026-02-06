Cisarp anuncia reforma e ampliação da ‘Casa de Apoio’ em Montes Claros

Presidente Selminha assinou “ordem de serviço” para iniciar as obras nesta sexta (06).

Nesta sexta (06/02), a Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo - Cisarp, prefeita Selminha Moraes, de São João do Paraíso, esteve em Montes Claros, acompanhada pelo Secretário Executivo, Ramon D’angelis, para autorizar oficialmente a ordem de serviço para a reforma e ampliação da nova ‘Casa de Apoio’ à pacientes na cidade.

A obra tem como objetivo oferecer uma estrutura mais adequada e humanizada, beneficiando diretamente os pacientes atendidos pelo CISARP.

“Nosso objetivo é oferecer mais conforto para pacientes e acompanhantes, com ampliação dos espaços, o que vai garantir mais comodidade e apoio durante o tratamento dos pacientes do Alto Rio Pardo em Montes Claros”, destacou Selminha. “Com melhores condições de acolhimento, nossa intenção é gerar mais bem-estar aos pacientes durante o período de permanência em Montes Claros”, completou a presidente do Cisarp.

Segundo o Secretário Executivo, Ramon D’angelis, “os investimentos reforçam o compromisso do Cisarp com a saúde regional e com o cuidado humanizado, investindo em infraestrutura que impacta diretamente a vida de quem mais precisa”