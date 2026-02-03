Sigma Lithium retoma exploração na região

O retorno das atividades acontece após a mineradora concluir reestruturação das operações.



A Sigma Lithium Corporation informa que retomou as atividades de mineração na Mina 1, pertencente à empresa, localizada em Araçuaí. O retorno das atividades acontece após a Sigma concluir a reestruturação ocorrida durante o 4º trimestre de 2025. Todas as atividades, planejamento e lideranças das subcontratadas tem novo gerenciamento, incluindo serviços de detonação e perfuração.

A empresa dia que a reestruturação teve como objetivo triplicar a capacidade anterior de movimentação de terra por meio da incorporação de uma frota maior de equipamentos fora de estrada, para atender ao aumento da capacidade de produção da planta industrial, garantindo também o ritmo de entrega de minério necessário.

A Sigma Lithium também pôde se beneficiar do apoio financeiro de seus grandes clientes e financiadores globais, que têm fornecido continuamente garantias contratuais e linhas de capital de giro vinculadas à produção futura.

A nova estrutura operacional de mineração deverá suportar integralmente o aumento da escala de produção planejado para os próximos 12 meses, com a retomada da construção e subsequente comissionamento da Fase 2 da Planta Industrial Greentech, projetada para atender à crescente demanda por materiais para baterias de lítio.

Segundo a empresa, a venda dos finos de concentrado, produzidos e empilhados a seco, passou a gerar receitas relevantes. Com base no último preço de US$140 por tonelada e em um estoque de 950 mil toneladas, o volume pode equivaler à receita da venda de cerca de 70 mil toneladas do concentrado de alta pureza.

A Sigma afirma que fornecerá projeções para a produção total de 2026 assim que a retomada da produção atingir um estado estável durante o primeiro trimestre do ano, após a mobilização de todos os equipamentos e a operação das atividades de mineração em plena capacidade.