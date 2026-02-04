Homem surta e atira em dois policiais

Militar caiu durante a abordagem e o paciente conseguiu pegar a arma calibre .12.

Nesta quarta (04/02) o Samu foi acionado para prestar atendimento a um paciente em surto psiquiátrico em Capitão Enéas. Diante do comportamento do homem, a equipe médica precisou acionar a polícia para apoiar o atendimento.

No entanto, durante a abordagem, segundo testemunhas, um dos militares caiu ao solo e soltou a sua arma, momento em que o autor conseguiu pegar a arma calibre 12 e efetuar disparos contra a guarnição.

O policial identificado por Sargento Mateus, 37 anos, foi atingido no tornozelo e o Cabo Cristiano, 43 anos, recebeu um tiro na mão.





Ambas as vítimas receberam atendimento imediato da equipe do Samu que estava no local e foram encaminhadas para unidade hospitalar de Capitão Enéas, posteriormente foram transferidos para Montes Claros pela aeronave Pegasus. Os profissionais do Samu não tiveram ferimentos.





O autor foi preso pela viatura de apoio. A viatura dos policiais feridos sofreu danos na ocorrência.





A assessoria da Polícia Militar informou que se manifestará após a finalização do registo do Boletim de Ocorrência.