Dois homens torturaram e mataram gata em Taiobeiras

Gata estava grávida e os criminosos foram indiciados por maus-tratos qualificados com resultado morte.

A violência extrema praticada contra um animal doméstico em Taiobeiras, resultou na responsabilização penal de dois homens, de 21 e 25 anos. A Polícia Civil concluiu, na terça (04/02) o inquérito que apurou tortura, maus-tratos e a morte de uma gata, vítima de agressões constantes, praticadas em ambiente fechado.

As apurações apontam que o animal foi espancado até a morte com chutes e pauladas. Após o crime, o corpo da gata – que estava em estado gestacional – foi colocado em um saco de lixo e descartado em uma área de mata próximo à casa dos suspeitos.

Imagens de câmeras de segurança registraram um dos investigados deixando o imóvel com um saco preto, posteriormente identificado como aquele em que o animal foi encontrado. Além disso, registros fotográficos do corpo foram encaminhados à perícia da Polícia Civil, que confirmou os indícios de espancamento e caracterizou os maus-tratos.

“Trata-se de um crime praticado com extrema crueldade, contra um animal indefeso, o que exige resposta firme do Estado. A atuação da Polícia Civil foi rápida e técnica para assegurar a responsabilização dos envolvidos”, destaca o delegado Thiago Cavalcante, responsável pela investigação.

Concluído o inquérito, o procedimento foi encaminhado à Justiça para apreciação do Ministério Público e adoção das providências legais cabíveis. Os investigados foram indiciados por maus-tratos qualificados com resultado morte.