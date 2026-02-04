Dois homens torturaram e mataram gata em Taiobeiras
|Gata estava grávida e os criminosos foram indiciados por maus-tratos qualificados com resultado morte.
A
violência extrema praticada contra um animal doméstico em Taiobeiras, resultou
na responsabilização penal de dois homens, de 21 e 25 anos. A Polícia Civil concluiu,
na terça (04/02) o inquérito que apurou tortura, maus-tratos e a morte de uma
gata, vítima de agressões constantes, praticadas em ambiente fechado.
As
apurações apontam que o animal foi espancado até a morte com chutes e pauladas.
Após o crime, o corpo da gata – que estava em estado gestacional – foi colocado
em um saco de lixo e descartado em uma área de mata próximo à casa dos
suspeitos.
Imagens
de câmeras de segurança registraram um dos investigados deixando o imóvel com
um saco preto, posteriormente identificado como aquele em que o animal foi
encontrado. Além disso, registros fotográficos do corpo foram encaminhados à
perícia da Polícia Civil, que confirmou os indícios de espancamento e
caracterizou os maus-tratos.
“Trata-se
de um crime praticado com extrema crueldade, contra um animal indefeso, o que
exige resposta firme do Estado. A atuação da Polícia Civil foi rápida e técnica
para assegurar a responsabilização dos envolvidos”, destaca o delegado
Thiago Cavalcante, responsável pela investigação.
Concluído
o inquérito, o procedimento foi encaminhado à Justiça para apreciação do
Ministério Público e adoção das providências legais cabíveis. Os investigados
foram indiciados por maus-tratos qualificados com resultado morte.
