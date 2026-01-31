Idoso morre em colisão na estrada de Curral de Dentro

Veículo Parati bateu de frente em carreta transportando bloco de pedra.





No início da noite de sexta (30/01) aconteceu outra fatal colisão na estrada que liga Curral de Dentro ao povoado de Mirandópolis, em Taiobeiras. É a terceira colisão fatal na estrada, antes mesmo do asfaltamento ser concluído.

Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor do automóvel, com idade de 71 anos, que seguia sentido Taiobeiras, teria invadido a contramão e batido de frente na carreta, que vinha em sentido contrário.

Quando o Samu chegou ao local o motorista, identificado por Osvaldo, já se encontrava em óbito. O corpo ficou preso entre as ferragens e foi preciso da ação dos Bombeiros de Salinas.

O motorista da carreta, de 29 anos não sofreu ferimentos.

Após a realização dos trabalhos periciais e o desencarceramento, o corpo foi liberado para remoção por parte do serviço funerário.

A rodovia ficou interditada durante os trabalhos dos órgãos de segurança.