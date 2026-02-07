Plantão: Homem sofre grave acidente em Berizal
|Vítima teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.
Aconteceu um grave acidente com um homem na tarde deste sábado (07/02) em uma propriedade de Berizal. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o empresário teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.
Ele foi socorrido por equipes de Berizal (Samu e Secretaria de Saúde), que prestaram os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.
Ainda não há informações oficiais sobre o acidente.
A reportagem permanece em apuração e novas atualizações podem ser feitas a qualquer momento.
Meu Deus do céu muito triste 😢 😢ResponderExcluir