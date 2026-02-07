Plantão: Homem sofre grave acidente em Berizal

Vítima  teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.

Aconteceu um grave acidente com um homem na tarde deste sábado (07/02) em uma propriedade de Berizal. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o empresário teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.

Ele foi socorrido por equipes de Berizal (Samu e Secretaria de Saúde), que prestaram os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações oficiais sobre o acidente.

A reportagem permanece em apuração e novas atualizações podem ser feitas a qualquer momento.  

Comentários

Postar um comentário