Plantão: Homem sofre grave acidente em Berizal

Vítima teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.





Aconteceu um grave acidente com um homem na tarde deste sábado (07/02) em uma propriedade de Berizal. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o empresário teria prendido uma das pernas em uma máquina agrícola.





Ele foi socorrido por equipes de Berizal (Samu e Secretaria de Saúde), que prestaram os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.





Ainda não há informações oficiais sobre o acidente.





A reportagem permanece em apuração e novas atualizações podem ser feitas a qualquer momento.