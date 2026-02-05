Dois são presos com armas e drogas em Taiobeiras

Traficantes atuavam em associação criminosa atuante na cidade.

Dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Taiobeiras na tarde dessa quarta (04/02). A ação também resultou na apreensão de drogas, armas de fogo e diversos materiais relacionados à atividade criminosa.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Regional em Taiobeiras, após trabalho investigativo e de inteligência que identificou a atuação de uma associação criminosa voltada à venda de entorpecentes no município. Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil representou judicialmente por medidas cautelares, devidamente deferidas.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, de forma simultânea, em diferentes endereços previamente identificados, com o objetivo de preservar a eficácia dos levantamentos e evitar a dissipação de provas.

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam cocaína e maconha, balanças de precisão, materiais para embalo e fracionamento de drogas, caderno com anotações relacionadas ao tráfico, celulares, além de duas armas de fogo e munições.

As investigações continuam.