Briga entre irmãos termina em morte na própria residência

Mãe presenciou o homicídio cometido por motivo fútil.

Uma briga entre dois irmãos terminou com um deles, de 19 anos, morto, e o outro, de 30, preso. O homicídio ocorreu em Águas Vermelhas nesta quinta (29/01). Outros irmãos e a mãe dos envolvidos presenciaram o assassinato, ocorrido dentro da própria residência.

Segundo as informações da Polícia Militar, inicialmente funcionários do Hospital Santa Lúcia entraram em contato relatando que havia um corpo dentro de um veículo com defeito mecânico nas proximidades da unidade de saúde. Os policiais fizeram buscas e encontraram o carro, onde a vítima encontrava-se ferida no banco traseiro.

Outro irmão do jovem disse que estava indo com ele para o hospital, mas não conseguiu chegar por conta do defeito apresentado pelo automóvel.

Após o médico do hospital constatar o óbito, a perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Depois de realizar os trabalhos, o corpo foi encaminhado para exames de necropsia. O jovem tinha um ferimento na região do pescoço.

Enquanto fazia levantamentos, a PM foi informada de que o suspeito do assassinato estava nas imediações da unidade de saúde. Ao ser abordado, ele contou que foi ameaçado pelo irmão ao reclamar sobre o volume da música que ele ouvia. Diante disso, disse ter desferido um golpe de faca.

A mãe dos dois homens relatou que o filho mais velho se irritou porque queria ver um filme e o outro estava ouvindo música na televisão. Irritado, ele desligou o aparelho da tomada e surpreendeu o irmão com a facada. A mesma versão foi confirmada por outra filha da mulher.

Conforme a PM, a faca usada no homicídio foi apreendida.