Briga entre irmãos termina em morte na própria residência
|Mãe presenciou o homicídio cometido por motivo fútil.
Uma
briga entre dois irmãos terminou com um deles, de 19 anos, morto, e o outro, de
30, preso. O homicídio ocorreu em Águas Vermelhas nesta quinta (29/01). Outros
irmãos e a mãe dos envolvidos presenciaram o assassinato, ocorrido dentro da
própria residência.
Segundo
as informações da Polícia Militar, inicialmente funcionários do Hospital
Santa Lúcia entraram em contato relatando que havia um corpo dentro de um
veículo com defeito mecânico nas proximidades da unidade de saúde. Os policiais
fizeram buscas e encontraram o carro, onde a vítima encontrava-se ferida no
banco traseiro.
Outro
irmão do jovem disse que estava indo com ele para o hospital, mas não conseguiu
chegar por conta do defeito apresentado pelo automóvel.
Após
o médico do hospital constatar o óbito, a perícia da Polícia Civil foi acionada
e esteve no local. Depois de realizar os trabalhos, o corpo foi encaminhado
para exames de necropsia. O jovem tinha um ferimento na região do pescoço.
Enquanto
fazia levantamentos, a PM foi informada de que o suspeito do assassinato estava
nas imediações da unidade de saúde. Ao ser abordado, ele contou que foi
ameaçado pelo irmão ao reclamar sobre o volume da música que ele ouvia. Diante
disso, disse ter desferido um golpe de faca.
A
mãe dos dois homens relatou que o filho mais velho se irritou porque queria ver
um filme e o outro estava ouvindo música na televisão. Irritado, ele desligou o
aparelho da tomada e surpreendeu o irmão com a facada. A mesma versão foi
confirmada por outra filha da mulher.
Conforme
a PM, a faca usada no homicídio foi apreendida.
