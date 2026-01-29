Chuvas mobilizam brigada em Rio Pardo de Minas

Fortes vendavais e chuvas no fim da tarde desta quinta (29).

A Brigada Municipal de Rio Pardo de Minas, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, atendeu diversas ocorrências de corte/poda de árvores em função das fortes e intensas chuvas que atingiram o município no fim da tarde e início da noite desta quinta (29/01).

Não foram registradas ocorrências de maior complexidade e não houve registros de inundação, alagamentos ou ocorrências relacionadas a movimento de massa, sendo que a maior parte dos atendimentos, esteve relacionada à vistorias preventivas, devido ao risco de queda de árvores e ao corte de árvores, que já haviam caído em vias públicas, provocando obstrução parcial de duas vias no meio urbano.

As equipes da Brigada Municipal efetuaram o corte dos galhos promovendo a desobstrução total das vias, também efetuar corte de galho com rachadura, possivelmente causado por raio.