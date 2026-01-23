Casal é preso por crimes sexuais contra adolescente de Taiobeiras

Celulares com imagens pornográficas foram apreendidos com o casal.

A Polícia Civil de Taiobeiras, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou nesta sexta (23/01), a operação Backstage, que resultou na prisão em flagrante de um casal suspeito de crimes sexuais envolvendo uma adolescente de 15 anos de Taiobeiras. A prisão do casal ocorreu no município de Avaré, interior de São Paulo.

As investigações tiveram início em 16 de janeiro, por meio da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras, após a adolescente relatar à família que vinha sendo importunada sexualmente e ameaçada por um homem, de 25 anos.

Foi apurado que o investigado, integrante de um circo itinerante, utilizou-se da relação de proximidade com a vítima para obter seu contato e passar a enviar mensagens e vídeos de cunho sexual, além de insistir na solicitação de imagens íntimas.

Com o avanço dos levantamentos, a polícia identificou que o circo se encontrava em passagem pelo estado de São Paulo, o que motivou a articulação interestadual para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares do casal, cuja análise preliminar revelou material ilícito envolvendo adolescentes, inclusive com indícios de registros audiovisuais de abuso sexual.

Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão em Avaré. As vítimas foram imediatamente encaminhadas ao Conselho Tutelar para adoção das medidas de proteção previstas em lei.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, o casal será investigado por crimes relacionados com produção, compartilhamento e armazenamento de material de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com parte das apurações sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo, sem prejuízo do prosseguimento das investigações conduzidas pela Deam em Taiobeiras.

“O procedimento tramita sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, informa a delegada.