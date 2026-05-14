Homem mata esposa a pauladas

Mais um espantoso caso de feminicídio na região.

Na madrugada desta quinta (14/05) foi registrado outro caso de feminicídio na zona rural de Indaiabira, dessa vez na comunidade de Água Branca. O marido, identificado por “João Coragem”, de 53 anos, agrediu a esposa Clemência, de 47 anos, com pauladas. Ele teria usado uma “mão de pilão” para atacar a esposa.

A Polícia Militar e o Samu estiveram no local, porém a vítima já se encontrava sem os sinais vitais, com vários ferimentos na cabeça.

Testemunhas da vizinhança informaram que o casal brigava muito e sempre fazia uso de bebidas alcoólicas, inclusive com muitos registros na polícia. Na madrugada, os vizinhos relataram que ouviram gritos, e ao amanhecer a filha do casal chegou à cena do crime, acionando a polícia.

A perícia da Polícia Civil fez os levantamentos. Nos rastreamentos, os policiais encontraram o autor, que foi preso em flagrante. No momento da prisão, ele alegou não saber de nada, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Taiobeiras.