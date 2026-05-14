Homem mata esposa a pauladas
|Mais um espantoso caso de feminicídio na região.
Na
madrugada desta quinta (14/05) foi registrado outro caso de feminicídio na zona
rural de Indaiabira, dessa vez na comunidade de Água Branca. O marido, identificado
por “João Coragem”, de 53 anos, agrediu a esposa Clemência, de 47 anos, com
pauladas. Ele teria usado uma “mão de pilão” para atacar a esposa.
A
Polícia Militar e o Samu estiveram no local, porém a vítima já se encontrava
sem os sinais vitais, com vários ferimentos na cabeça.
Testemunhas
da vizinhança informaram que o casal brigava muito e sempre fazia uso de
bebidas alcoólicas, inclusive com muitos registros na polícia. Na madrugada, os
vizinhos relataram que ouviram gritos, e ao amanhecer a filha do casal chegou à
cena do crime, acionando a polícia.
A
perícia da Polícia Civil fez os levantamentos. Nos rastreamentos, os policiais
encontraram o autor, que foi preso em flagrante. No momento da prisão, ele
alegou não saber de nada, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Taiobeiras.
Deveria ter colocado João covarde isso simResponderExcluir