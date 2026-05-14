Operação prende quatro pessoas envolvidas em desmanche ilegal

Civil diz que grupo criminoso é estruturado e voltado ao mercado clandestino de veículos.

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta (14/05) a operação Desmanche, visando combater o crime organizado em Taiobeiras e Rio Pardo de Minas. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Elas são acusadas de receptação de veículos, adulteração de sinais identificadores, desmanche clandestino, fraudes envolvendo locação de automóveis e comercialização ilegal de peças automotivas. Para piorar a situação, os policiais encontraram munições de uso restrito em um dos locais investigados.

Em outro endereço dos suspeitos, foram apreendidas diversas peças automotivas sem identificação ou comprovação de origem. Já na zona rural de Rio Pardo de Minas, uma arma de fogo artesanal do tipo “polveira” foi apreendida durante o cumprimento de mandado judicial, resultando na prisão de outro investigado por posse irregular de arma de fogo.

As apurações identificaram indícios de atuação de um grupo criminoso estruturado, voltado ao mercado clandestino de veículos. Os investigados estariam envolvidos em desmontagem irregular de veículos, circulação de peças sem origem comprovada, clonagem, adulteração de sinais identificadores e fraudes relacionadas à locação de automóveis.

Uma mulher também foi presa em flagrante após a apreensão, em um estabelecimento comercial, de mercadorias estrangeiras sem notas fiscais e sem documentação regular de importação, situação que pode caracterizar o crime de descaminho.

O delegado Thiago Cavalcante, responsável pelas investigações, destacou que a operação é um enfrentamento às organizações criminosas ligadas ao comércio clandestino de veículos e peças automotivas. “É uma investigação complexa, que visa combater crimes que fomentam furtos e roubos de veículos, e que exigem atuação integrada e permanente das forças de segurança para devida repressão”, disse.

As investigações seguem para identificar a origem das peças apreendidas e verificar eventuais vínculos dos suspeitos com furtos, roubos, clonagem e desmanche de veículos registrados na região.