Reunião que votaria aprovação de empréstimo em Berizal é cancelada

Presidente da Câmara Municipal alegou necessidade de adequação da agenda institucional.



Os vereadores de Berizal estavam convocados para uma reunião extraordinária nesta quinta (14/05), às 16 horas, para votarem um Projeto de Lei que iria autorizar a prefeita Talyane Alves a contratar empréstimo de R$ 5 milhões junto ao BDMG.

No entanto, o anúncio do projeto caiu como uma bomba na cidade, gerando enorme repercussão negativa, já que a finalidade do endividamento, dentre outras obras, previa a construção de uma fonte luminosa na praça central no valor de R$ 600 mil. O empréstimo também visava construção de pista de caminhada, pavimentação de ruas e melhorias nos campos de futebol.

Diante do burburinho, o presidente da Câmara, Alan Chagas, publicou Portaria cancelando a reunião, com assinatura digital 11 minutos antes do horário previsto para início.

O presidente informou que poderá, oportunamente, convocar uma nova reunião extraordinária, caso necessário.