Reunião que votaria aprovação de empréstimo em Berizal é cancelada
|Presidente da Câmara Municipal alegou necessidade de adequação da agenda institucional.
Os
vereadores de Berizal estavam convocados para uma reunião extraordinária nesta
quinta (14/05), às 16 horas, para votarem um Projeto de Lei que iria autorizar
a prefeita Talyane Alves a contratar empréstimo de R$ 5 milhões junto ao BDMG.
No
entanto, o anúncio do projeto caiu como uma bomba na cidade, gerando enorme
repercussão negativa, já que a finalidade do endividamento, dentre outras
obras, previa a construção de uma fonte luminosa na praça central no valor de
R$ 600 mil. O empréstimo também visava construção de pista de caminhada,
pavimentação de ruas e melhorias nos campos de futebol.
Diante
do burburinho, o presidente da Câmara, Alan Chagas, publicou Portaria cancelando
a reunião, com assinatura digital 11 minutos antes do horário previsto para
início.
O presidente informou que poderá, oportunamente, convocar uma nova reunião extraordinária, caso necessário.
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