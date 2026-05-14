Jogos decidem semifinalistas da Copa Folha Regional de Futsal 2026
|Oito seleções entram em quadra no fim de semana em busca de vaga na semifinal.
Neste
sábado (16) e domingo (17) acontecem os jogos de volta das quartas de finais da
Copa Folha Regional de Futsal 2026. Oito seleções estão na luta pelas quatro
vagas na semifinal, todas de olho no prêmio de R$ 25.000,00 em dinheiro, um dos
maiores de Minas Gerais.
A
seleção de Divisa Alegre, que até então tem a melhor campanha da competição,
com 24 pontos em 9 jogos, aproveitamento de 88,8%, venceu o jogo de ida contra
Cachoeira de Pajeú por 4x2, fora de casa, e agora joga diante de sua torcida
pelo empate. Por outro lado, os cachoeirenses precisam vencer para levar a decisão
da vaga para a prorrogação. A partida será neste sábado (16), às 19 horas, no
ginásio de Divisa Alegre.
A
seleção de Salinas também venceu o jogo de ida fora de casa. A surpreendente vitória
por 6x1 contra Águas Vermelhas permite aos salinenses jogarem pelo empate em
seu ginásio neste sábado, às 19 horas. Como nas regras oficiais do futsal não
existe saldo de gols, os águas-vermelhenses precisam de uma vitória para
decidir a vaga na prorrogação.
A
seleção de Divisópolis fez o dever de casa e venceu Araçuaí no jogo de ida por
2x0. Agora, vai para o jogo de volta, neste sábado (16), às 19 horas, no
ginásio de Araçuaí, precisando de um empate para chegar às Semifinais. Já para os
araçuaienses só uma vitória interessa, assim levam a decisão da vaga para a
prorrogação.
A
atual bicampeã Itaobim também venceu o jogo de ida em casa. Por 4x3 largou na
frente contra Bandeira, em jogo eletrizante. Agora, no jogo de volta, domingo
(17), às 19 horas, os itaobinhenses precisam de um empate, já os bandeirenses
lutam por uma vitória para decidir a vaga na prorrogação.
Conforme o regulamento, as seleções com melhor campanha na Copa Folha Regional de Futsal jogam o 2º jogo do mata-mata em casa e, em caso de prorrogação, quem tem melhor aproveitamento joga pelo empate.
|Patrocinadores oficiais da edição 2026
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