Jogos decidem semifinalistas da Copa Folha Regional de Futsal 2026

Oito seleções entram em quadra no fim de semana em busca de vaga na semifinal.

Neste sábado (16) e domingo (17) acontecem os jogos de volta das quartas de finais da Copa Folha Regional de Futsal 2026. Oito seleções estão na luta pelas quatro vagas na semifinal, todas de olho no prêmio de R$ 25.000,00 em dinheiro, um dos maiores de Minas Gerais.

A seleção de Divisa Alegre, que até então tem a melhor campanha da competição, com 24 pontos em 9 jogos, aproveitamento de 88,8%, venceu o jogo de ida contra Cachoeira de Pajeú por 4x2, fora de casa, e agora joga diante de sua torcida pelo empate. Por outro lado, os cachoeirenses precisam vencer para levar a decisão da vaga para a prorrogação. A partida será neste sábado (16), às 19 horas, no ginásio de Divisa Alegre.

A seleção de Salinas também venceu o jogo de ida fora de casa. A surpreendente vitória por 6x1 contra Águas Vermelhas permite aos salinenses jogarem pelo empate em seu ginásio neste sábado, às 19 horas. Como nas regras oficiais do futsal não existe saldo de gols, os águas-vermelhenses precisam de uma vitória para decidir a vaga na prorrogação.

A seleção de Divisópolis fez o dever de casa e venceu Araçuaí no jogo de ida por 2x0. Agora, vai para o jogo de volta, neste sábado (16), às 19 horas, no ginásio de Araçuaí, precisando de um empate para chegar às Semifinais. Já para os araçuaienses só uma vitória interessa, assim levam a decisão da vaga para a prorrogação.

A atual bicampeã Itaobim também venceu o jogo de ida em casa. Por 4x3 largou na frente contra Bandeira, em jogo eletrizante. Agora, no jogo de volta, domingo (17), às 19 horas, os itaobinhenses precisam de um empate, já os bandeirenses lutam por uma vitória para decidir a vaga na prorrogação.

Conforme o regulamento, as seleções com melhor campanha na Copa Folha Regional de Futsal jogam o 2º jogo do mata-mata em casa e, em caso de prorrogação, quem tem melhor aproveitamento joga pelo empate.