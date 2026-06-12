Acordo no Ministério Público resolve impasse com barraqueiros de Salinas
|Ministério Público, prefeitura, comerciantes, sindicato e empresa responsável pela estrutura selam acordo, promovendo segurança jurídica para o Festival da Cachaça em Salinas.
A
Promotoria de Salinas intermediou a exploração de espaços comerciais no Festival
Mundial da Cachaça, que ocorrerá entre os dias 10 e 12 de julho, pois os
barraqueiros da cidade estavam reclamando dos valores cobrados pelos pontos dentro da festa.
O
Festival da Cachaça é realizado pela Prefeitura de Salinas, com parcerias da
Associação dos Produtores de Cachaça e Sindicato Rural, que contrataram a empresa Atlanta para organização e montagem das estruturas.
O
Ministério Público foi acionado sob alegação de uma série de irregularidades,
desde os valores cobrados pelos pontos comerciais até instalação de camarote na
área, já que o evento utiliza recurso público.
Na
conciliação promovida pelo Ministério Público tudo foi esclarecido e o Festival
segue seu cronograma sem alterações, mantendo os valores cobrados e todas as
suas instalações, inclusive o camarote, ficando demonstrado a legalidade dos
contratos, das cobranças e da exploração econômica dos espaços durante o evento,
tudo com segurança jurídica.
O
acordo sobre os “pontos de barraca” torna-se válido para o festival de 2026 e
compromete, ainda, as partes a revisitarem o termo de cessão do espaço e outras
questões para as festas futuras, em nova reunião que acontecerá no próximo mês
de agosto.
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