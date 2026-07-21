Duas pessoas de Divisa Alegre morrem em acidente na BR-116
|Veículo Dobló caiu em uma ribanceira próximo à Cândido Sales.
Nesta
terça (21/07) aconteceu um grave acidente com um veículo da Prefeitura de
Divisa Alegre na Br-116, próximo à Cândido Sales (BA). As primeiras informações
de populares dão conta de que uma carreta teria batido na traseira da Dobló e a
arremessado para fora da pista, mas as forças de segurança ainda não
confirmaram essa versão.
Inicialmente
duas pessoas morreram e outras ficaram feridas, sendo socorridas pelo Samu. Uma
das vítimas é o popular motorista Mama. Outro homem, identificado como filho de
Patrick também morrer no acidente. Uma mulher ficou gravemente ferida.
O
veículo estava levando pacientes para tratamento de hemodiálise. As
circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio da
Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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